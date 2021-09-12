مَن أطلق الوَحْش؟! 1/2 - ياسين المصري

2021/09/12 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_المصري أخشى أن تكون شهوة الكلام المجرد، والادِّعاء بأنه حرٌّ طليق، ويستطيع فعل أي شيء، وهو في الوقت ذاته مُكبَّلًا بالأغلال؟!في أحد المؤتمرات التي اعتاد على عقدها الحاكم بأمره في مصر، ليرسل منها رسائل كلامية موجهة جميعها للعدو الوحيد في داخل البلاد، قال ضمن الكثير مما قاله: «إن ظاهرة الإرهاب يبدو أنها وَحْشَة (مؤنث وَحْش) وخرجت عن سيطرة من أطلقوها».



وهو يعني بذلك رجال الدين الأزهريين، الذين أطلقوا وح ......





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