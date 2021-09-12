ارتفاع أرباح شركات التكنولوجيا من -الحرب على الإرهاب- - الطاهر المعز

2021/09/12 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز المستفيدون من "الحرب على الإرهاب"منذ عشرين سنة، أصبح شهر أيلول رمزًا ل"الحرب على الإرهاب"، لأن الضّربة كانت داخل أعتى قوة إمبريالية، ولأن معظم الضّحايا أمريكيون (وأمريكيات)، لكن من يذكر تاريخ 11 أيلول/سبتمبر 1973، وضحايا الإنقلاب الدّموي الذي نظمته الإستخبارات الأمريكية في تشيلي، ضد نظام حُكم وحكومة وبرلمان ورئيس مُنتَخَب ديمقراطيا؟ من يذكر شهر أيلول 1970 بالأردن، لما تحالفت الإمبر ......





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