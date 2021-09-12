ملامح الوضع الراهن في تونس: السير حثيثا نحو نظام رئاسي بمعارضة محدودة الصلاحيات تشرع ولكن الرئيس هو الذي يقرر أولا وأخيرا - بشير الحامدي

2021/09/12 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي الشارع ...



الشارع الذي شهد معارك مقاومة في 17 ديسمبر 2010 وما يليه حتى أواخر فيفري 2011 ضد نظام بن علي أولا وبعد تهريبه ضد محاولات ترميمه الأولى ...



هو الشارع نفسه اليوم يوظف لمعركة أخرى من نوع آخر هي معركة يمكن تسميتها بمعركة تثبت المواقع إن صح التعبير واللاعب الوحيد فيها هو قيس سعيد.قيس سعيد الذي أغلق كل أبواب التواصل مع الجماهير عبر وسائل الإعلام وخير الظهور فقط على صفحة رئاسة الجمهورية ......





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