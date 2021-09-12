2021/09/12 | 17:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، عن قيام عدد من اساتذة جامعة ذي قار بتقديم استقالاتهم بسبب التكليف القسري والعمل التطوعي الاجباري دون منحهم استحقاقاتهم.وذكر المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “عدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقالات “بالجملة” لاساتذة في جامعة ذي قار لهذا السبب المركز الخبري الوطني.

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