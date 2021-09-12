القبض على 18 مطلوباً بينهم متهم بالإرهاب وضبط مواد متفجرة في بغداد

2021/09/12 | 17:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت القوات الأمنية والاستخبارية في بغداد، من إلقاء القبض على 18 مطلوباً للقضاء بينهم متهم بالإرهاب وضبط مواد متفجرة.وذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين عن القانون، وبتنسيق عال المستوى مع استخبارات وأمن …

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