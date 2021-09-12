النفط تثبت 349 من أصحاب العقود على الملاك الدائم

2021/09/12 | 17:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت وزارة النفط، الأحد، تثبيت 349 موظفاً على الملاك الدائم بعد استيفاءهم شروط التثبيت.

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وبحسب وثيقة، حصل عليها "ناس"، (12 أيلول 2021)، فأن الوزير احسان عبد الجبار، وافق على تثبيت 349 موظفاً على الملاك الدائم في شركة مصافي الوسط، بعد استيفاء شروط التبيثت البالغة (5 سنوات)، اما الاسماء المتبقة والبالغة 41، فلم يتم تثبيتهم لعد أكمالهم المدة المقررة للتثبيت.

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