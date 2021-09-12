سياسيتان فرنسيتان تطمحان بالحصول على لقب أول امرأة رئيسة للبلاد

2021/09/12 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت سياسيتان فرنسيتان رسميا عن نيتهما السعي لأن تصبحان أول امرأة تتولى رئاسة فرنسا في انتخابات الربيع المقبلة.

وأطلقت مارين لوبان من التجمع الوطني، ورئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو، حملتيهما رسميا اليوم الأحد.وهيدالغو البالغة من العمر 62 عاما، رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية منذ 2014، وهي المرشحة الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الاشتراكي، أطلقت حملة ترشيحها في مدينة روان الشمالية الغربية.وبدأت لوبان، زعيمة الحزب اليميني المتطرف البالغة من العمر 53 عاما حملتها في مدينة فريجوس الجنوبية بتعهدها بالدفاع عن الحرية الفرنسية.يشار إلى أن السياسيتين تنضمان إلى القائمة المتزايدة من المنافسين للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.ولم يعلن ماكرون، 43 عاما، بعد عن خوضه السابق الانتخابي، لكن من المتوقع أن يفعل ذلك.وإعلان الترشح في فرنسا إجراء شكلي ضروري لكل انتخابات رئاسية متتالية.ومن المتوقع أن يتحول السباق إلى مبارزة بين لوبان وماكرون، كما كانت في آخر مرة عام 2017.

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