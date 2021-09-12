العراق يبحث مع التجارة الدولية مشروع دراسة سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية

2021/09/12 | 17:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، انها تباحثت مع وفد من مركز التجارة الدولية ITC لمناقشة مشروع دراسة سلاسل القيمة لعدد من المنتجات الزراعية العراقية، فيما حددت شرطين اثنين لفتح ومنع استيراد […]

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