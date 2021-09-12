رئيس رابطة الليغا يكشف اسباب رحيل ميسي عن برشلونة

2021/09/12 | 17:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس رابطة الليغا الإسبانية خافيير تيباس، اليوم الاحد، ان رحيل ميسي عن برشلونة الى باريس سان جيرمان كان امرا يمكن تجنبه.

واتهم تيباس بيريز بأنه “أضر ببرشلونة وتحدث عن قضايا مثل رحيل ميسي عن النادي الكتالوني”.

واضاف “نعم رحيل ميسي سبب ألمًا للكثيرين لأنني شخصيًا أراه أفضل لاعب في التاريخ ولم يكن يستحق الرحيل بهذه الطريقة لا من برشلونة ولا حتى من الدوري بأكلمه”.

وأوضح خافيير تيباس أنه “تحدث مع رئيس برشلونة، خوان لابورتا، فيما يتعلق بمسألة عقد ليونيل ميسي، حيث قال: “أخبرت لابورتا شخصيا ومجلس إدارته عبر مكالمة هاتفية، أنه يمكن البحث عن حلول ومخرج، إذا كان سبب رحيل النجم الأرجنتيني عن صفوف برشلونة، يعود لأسباب مالية”.

وأضاف رئيس رابطة “الليغا”: “لا يمكنني الجزم بأن برشلونة قد سمح برحيل ميسي عن الدوري الإسباني لأسباب اقتصادية”، وفق ما نقل موقع “فوتبول إسبانيا” الرياضي.

ووصف تيباس رحيل ميسي عن الدوري الإسباني بأنه كان “الأكثر إيلاما”، مقارنة برحيل نجوم آخرين أمثال كريستيانو رونالدو، لكونه “أعظم” لاعب في التاريخ، وفق قوله.

واختتم حديثه قائلا: “دعونا نأمل يوما ما أن تعرف الحقيقة كاملة حول ما حدث مع ميسي، ولكني أؤكد أن الدافع وراء رحيله لم يكن ماليا”.

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