مدينة 'كراكس سباسينو' في البصرة.. هل تعرفت عليها سابقا؟ (صور)

2021/09/12 | 17:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث مدير مفتشية آثار البصرة، قحطان عبد علي العبيد، الاحد، عن مدينة أثرية "هائلة" سميت محليا "مدينة خيابر" الأثرية، وعالميا "كراكس سباسينو"، بناها الإسكندر المقدوني سنة 324 ق م قرب مدينة البصرة وتعد من أكبر الإسكندريات المكتشفة في العالم.

وقال العبيد اليوم، (12 ايلول 2021)، أنه تم تحديد موقعها في بادئ الأمر عام 1857 م عن طريق أحد علماء الآثار؛ ويدعى رونسون، ومن ثم جاء عالم آخر وهو هانزمان واعتبر الموقع عاصمة مملكة ميسان القديمة.

وأضاف، أنه لم تجر أية أعمال مسح حتى عام 2007، حيث قام هو بمسح آثاري تقليدي للموقع شرق البصرة والذي يبعد عن الحدود الإيرانية ما بين 20 إلى 40 كيلومترا شمال شرق مركز محافظة البصرة.

وعن سبب التأخر في عمليات المسح، بين العبيد أن الموقع كان ساحة للحرب في ثمانينيات القرن الـ20 الماضي بين العراق وإيران مع وجود حقول ألغام وبقايا معدات عسكرية، مشيرا إلى أنه بالمقرب من المنطقة تم تحديد 14 موقعا أثريا صغيرا في حقل "مجنون" النفطي، وبعد التوجه في البحث جنوبا تم اكتشاف هذا الموقع ووجدت هذه المساحة الهائلة للمدينة الأثرية.

وبدأ العبيد الترويج لهذه المدينة المكتشفة مع إعلام الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية، والتحدث مع متخصصين دوليين حتى اقتنعت جامعة "مانشستر" (Manchester) البريطانية للتعاون معه للقيام بمسوحات جيوفيزيائية.

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