China To End Lockdown Of Most Of Coronavirus-Hit Hubei Province

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- A supermarket worker was spat at by a customer attempting to stockpile Pot Noodles while another was told: “I hope you get the virus and die”, as panic-buying blighted the nations response to coronavirus pandemic.An eyewitness described the scene at a packed branch of Asda in the Wirral, Merseyside, on Saturday, as a man […]

