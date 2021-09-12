2021/09/12 | 17:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة طالبان أنها قررت تطبيق الفصل بين الطلاب الإناث والذكور في الجامعات الأفغانية، وإذا كان مدرس الإناث ذكرًا سيضر إلى تعليمهن "من وراء ستارة"، وذلك بعد سيطرة الحركة على السلطة في أفغانستان.

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