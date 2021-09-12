في 8 خطوات... تخلص من الانتفاخ نهائيا

2021/09/12 | 17:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع لا أحد يحب أن يشعر بالانتفاخ، فالبطن الممتلئ المشدود غير مريح، وغالبًا ما يكون مؤلمًا.وحسب موقع فيري ويل فيت، تشير الأبحاث إلى أن الانتفاخ يصيب حوالي 16 إلى 19% من عامة السكان، ولحسن الحظ، هناك طرق للتخلص منه إن حدث، وأخرى للوقاية منه..وهذه أولى خطوات التخلص من الانتفاخ:المشي بعد العشاءتقول أخصائية التغذية في لوس أنجلوس كاري غابرييل إم إس: إن الحركة من أي نوع تساعد في تقليل الانتفاخ، لذا، فبعد الاستمتاع بعشاء كبير، يجب أن تلبس حذاءك الرياضي وتخرج للمشي لمدة 30 دقيقة.تناول مكملات إنزيم الجهاز الهضمييقول كاري لام، والحاصل على الدكتوراه في طب الرعاية الأولية، ويعمل في عيادة لام في توستين، كاليفورنيا، إن جسمك يحتاج إلى عناصر معينة لهضم الطعام الذي تتناوله، وإنزيمات الجهاز الهضمي تضمن الامتصاص الأمثل للعناصر الغذائية التي تدخل معدتك.ويؤكد"هناك حاجة إلى إنزيمات مختلفة لهضم الأطعمة المختلفة على طول الجهاز الهضمي، وإذا كان جسمك يفتقر إلى هذه الإنزيمات، يمكن أن يضعف الهضم مما يؤدي إلى الانتفاخ ومشاكل أخرى محتملة".زيت النعناعيمكنك شراء زيت النعناع على شكل مكمل، حيث تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يقلل من أعراض القولون العصبي، بما في ذلك الانتفاخ، لأنه "علاج قصير الأمد آمن وفعال"، وذلك وفقًا لمؤلفي مراجعة نُشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي السريرية.البروبيوتيكوجدت الدراسات أن تناول البروبيوتيك يمكن أن يساعد في تقليل الغازات والانتفاخ لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي".كيفية منع الانتفاخ في المستقبلهناك خطوات يمكن القيام بها لتجنب حدوث الانتفاخات من الأصل، وهي تحتاج إلى تمرس لأنها تعتمد على تغيير نمط وطريقة الطعام.كن أكثر تركيزا أثناء الطعامأوقف تشغيل التلفزيون وركز على الطعام الذي أمامك، لأنها الطريقة الأكثر صحة لجسمك لهضم الطعام بشكل صحيح.أيضا تناول الطعام ببطء لتجنب ابتلاع الكثير من الهواء، مما قد يؤدي مرة أخرى إلى الانتفاخ.غير نظامك الغذائيوفقًا لجون هوبكنز ميديسن، غالبًا ما تكون هذه هي الخطوة الأولى في علاج الانتفاخ، حيث يجد الكثير من الناس النجاح في اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب (والذي يرمز إلى السكريات قليلة التخمير، والسكريات الثنائية، والسكريات الأحادية، والبوليولات).قلل من المشروبات الغازية واستخدم مصاصةيمكن أن تسبب الكربونات في المشروبات الغازية مثل الصودا الانتفاخ، ولهذا يقترح غابرييل الشرب من خلال ماصة، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا لأنك ستشرب بشكل طبيعي ببطء أكبر.اشرب كثيرا من الماءولكن عندما تشرب لاحظ أن شرب الكثير من الماء مع الوجبات سيخفف من أحماض المعدة المهمة اللازمة لتفتيت الطعام.فمن المهم شرب الكثير قبل وبعد تناول الطعام.تقول لام: "إذا أصبت بالجفاف ، فإن جسمك يحتفظ بالماء حتى المرة التالية التي يحتاجها فيها".يمكن أن يسبب هذا انتفاخًا في منطقة البطن ، وكذلك في أجزاء أخرى من جسمك ، مثل الكاحلين.

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