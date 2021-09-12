الفرهود في الفلوجة سنة 1941 - مظهر محمد صالح

2021/09/12 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح الفرهود في الفلوجة سنة 1941:خاطرة لايذكرها احد.—————————————مظهر محمد صالح تعرضت مدينة الفلوجة سنة 1941( وهي واحد من اكبر اقضية لواء الدليم او محافظة الانبار اليوم )الى اعمال سلب ونهب سميت ب (فرهود الفلوجة ) وهي عملية فرهود جائرة تولاها العديد من اللصوص ممن ضاعت هويتهم الوطنية ومات ضميرهم ذلك في اعقاب فشل الحرب العراقية البريطانبة في مايس 1941 وتقهقر قوات الجيش العراقي في آخر معا ......





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