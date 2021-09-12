لكاظمي يلتقي النائب الأول للرئيس الإيراني

2021/09/12 | 18:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى ايران.وقال بيان لرئاسة الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية التعاون المشترك على مختلف الصعد، والتداول بشأن عدد من …

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