2021/09/12 | 18:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع ظهور فيديو جديد لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، علق العديد من المغردين السعوديين على ظهوره بـ"الزي السعودي"، بالتزامن مع رفع السرية عن الوثيقة الأولى من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حول تحقيقات هجمات سبتمبر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع نشر وثيقة FBI السرية.. الظواهري بـ"الزي السعودي" يثير ضجة على تويتر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع نشر وثيقة FBI السرية.. الظواهري بـ"الزي السعودي" يثير ضجة على تويتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).