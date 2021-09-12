2021/09/12 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: UvfU42ebQhw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشفل يزيل مصدر رزق مواطن بداعي التجاوز رغم امتلاكه مستندات الملكية القانونية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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