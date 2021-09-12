بينها أميركا.. سفارات غربية تدعم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا

2021/09/12 | 19:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمت سفارات 5 دول صوتها إلى المبعوث الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش دعوته لجميع الأطراف في البلاد من أجل إجراء "انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة".

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