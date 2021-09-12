قبل 11 سبتمبر وليس بعده؟! - سعيد علام

2021/09/12 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام الفرق الوحيد ..



قبل 11 سبتمبر كان الضغط يمارس للحصول على موافقة الدول على تنفيذ سياسات العولمة، بعد 11 سبتمبر اصبح فرض هذه السياسات لا يحتاج الى موافقة الدول!ان محاولات تحرير الاسواق فى انحاء العالم "العولمة الشركاتية"، بدأت من اوائل سبعينات القرن الماضى، (فى مصر السادات اطلق عليها فى عام 1974 "الاصلاح الاقتصادى")، وتم فرض الشروط من قبل منظمة التجارة العالمية، ثم "العلامة التجارية" التى ي ......





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