عوامل ساعدت على إنتشار التشيع في العراق أثناء الحكم العثماني - جعفر المظفر

2021/09/12 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر قبل عام 1831 لم تكن العلاقة العثمانية مع الولايات العراقية الثلاث ذات طابع مركزي.



في معظم الأحوال كان العراق وكأنما ترك لمصيره حيث لم تتهيأ له مركزية وطنية ولا حتى مركزية عثمانية.



وقد أدى ذلك إلى تصاعد شكيمة العشائر والإتحادات القبلية.



ولقد كان الهّمُ العثماني هو الحصول على الأتاوات إضافة إلى الجند الذين كان معظمهم من السنة, الذين شكلوا حينها النسبة العظمى من سكان العراق.على الجهة الثانية إستط ......





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