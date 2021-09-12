خلبية مشعر إجمالي الدخل القومي - مصعب قاسم عزاوي

2021/09/12 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي معدل الناتج القومي في أحسن حالاته مشعر لقياس معدلات النمو الاقتصادي بشكل إحصائي إجمالي لا يرتبط بأي شكل كان قليلاً أو كثيراً بالتنمية المطلوبة في المجتمعات، والمتمثلة أساساً في تحسين مستوى حيوات البشر اليومية في مأكلهم ومشربهم وصحتهم وتعليم أولادهم، والخدمات العامة التي يحصلون عليها، والأمان والطمأنينة في تقييمهم لواقع حيواتهم الاجتماعية واحتمالات مآلاتها المستقبلية.ولزيادة الإيضاح فإن مشعر مع ......





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