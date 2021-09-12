لردع الهجمات المتكررة.. قيادي كردي يدعو الى تعاون أمني بين بغداد واربيل

2021/09/12 | 19:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن الجهات التي تقف وراءها ومحاسبة كل من يحاول التطاول على أرض وسماء الإقليم.

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