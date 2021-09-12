2021/09/12 | 19:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكنت فرق الدفاع المدني، الأحد، من إخماد حادث حريق في سوق للملابس بمحافظة النجف.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 أيلول 2021)، ان "حريق داخل مخزن لبيع الملابس في النجف/ شارع الصادق"، موضحاً ان "فرق الأطفاء حاصرت النيران ومنعت امتدادها للمحلات المجاورة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرائق مجدداً.. فرق الدفاع المدني ’تهرع’ لإخماد حريق في سوق ملابس بالنجف) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرائق مجدداً.. فرق الدفاع المدني ’تهرع’ لإخماد حريق في سوق ملابس بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).