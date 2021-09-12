الكاظمي: العراق يسعى إلى توطيد علاقات الشراكة المستدامة مع إيران

2021/09/12 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ابدى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، سعي العراق إلى توطيد علاقات الشراكة المستدامة مع إيران.

وقال بيان لرئاسة الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي التقى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، في إطار زيارته الرسمية الحالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشيرا الى انه "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وأكد الكاظمي بحسب البيان "سعي العراق إلى توطيد علاقات التعاون والشراكة المستدامة مع إيران، وكذلك الانفتاح على تعزيز التعاون الاقتصادي والترابط في مختلف المجالات، بما يعزز استقرار المنطقة وتواصل شعوبها".

وأشار البيان الى أن اللقاء بحث "الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتنسيق الثنائي، وبما يؤمّن المزيد من ترسيخ الأمن والاستقرار، وفتح المجال أمام التنمية المستدامة لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني وسائر شعوب المنطقة".

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