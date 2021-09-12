البنك المركزي ينظم ورشة عمل لقطاعي المصارف والتأمين لتوأمة الأنشطة بينهما

2021/09/12 | 19:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم البنك المركزي العراقي ورشة عمل لقطاعي المصارف والتأمين لتوأمة الأنشطة فيما بينهما.

وناقشت الورشة عدة محاور كان أبرزها واقع قطاع التأمين في العراق وإسهاماته للمرحلة المقبلة في تنشيط العمل المصرفي والاقتصادي فضلا عن تعزيز أدوار المصارف في منح القروض, ضمن مبادرة البنك المركزي.

وتناولت الورشة أهمية تحديث الأحكام القانونية والتعليمات والضوابط التي تحكم عمل المصارف وشركات التأمين بالتعاون مع البنك المركزي لتطوير الإطار التنظيمي الحاكم لتلك المؤسسات.

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