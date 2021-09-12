رئيس أركان الجيش يعلن مصرع قائد عسكري كبير

2021/09/12 | 19:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن رئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله، الأحد، وفاة قائد عسكري كبير بحادث سير شمالي البلاد.

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وذكرت يار الله في بيان، 12 أيلول/سبتمبر، أنّ "مدير مفتشية صنف المدفعية المفتشية العسكرية اللواء الركن هشام عبد فياض الفهداوي توفي، صباح اليوم، نتيجة حادث سير مؤلم أثناء توجه اللجنة المشكلة من المفتشية العسكرية من مطار قاعدة القيارة الجوية إلى مقر لواء المشاة الثالث والأربعين الفرقة عشرين قيادة عمليات غرب نينوى".

وأوضح يار الله، أنّ "العجلة التي كانت تقل اللجنة انقلبت العجلة، مما أدى إلى استشهاد اللواء الركن هشام الفهداوي وجرح اثنين من الضباط".

وأقامت وزارة الدفاع، مساء الأحد، تشييعًا رسميًا للفهداوي بحضور عدد من القادة وعائلة الضابط الراحل.

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