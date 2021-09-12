2021/09/12 | 19:17 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الأحد 12 سبتمبر 2021 | 07:15 مساءً | عدد القراءات : 4

القوة الجوية يتوج بطلا لدوري الأشبال

جرت اليوم الأحد، المباراة النهائية لدوري الأشبال للموسم 2020-2021 بين فريقي القوة الجوية والزوراء.

وانتهى اللقاء الذي جرى عصر اليوم على ملعب نادي التاجي الرياضي ببغداد، بفوز فريق نادي القوة الجوية للاشبال على فريق نادي الزوراء 3-2.

وبهذه النتيجة يتوج فريق فريق نادي القوة الجوية بطلا لدوري الأشبال بعد الفوز على الزوراء بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع كأس البطولة للموسم 2020-2021.

وكان فريق نادي القوة الجوية الأول توج بلقب دوري الكبار وكذلك بلقب بطولة كأس العراق للموسم 2020-2021.

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