بالصور.. اندلاع حريق داخل احد اسواق النجف

2021/09/12 | 19:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، عن اندلاع حريق داخل أحد اسواق محافظة النجف.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (12 أيلول 2021)، انه "حريقا اندلع داخل مخزن لبيع الملابس في شارع الصادق بمحافظة النجف".

واكدت المديرية ان "فرق الأطفاء تعمل على محاصرة النيران لمنع امتدادها الى المحلات المجاورة".

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