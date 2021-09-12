2021/09/12 | 19:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّلت الحكومة الأردنية، الأحد، شروط الجنسية الأردنية والإقامة على أراضيها في خطوة تهدف من خلالها المملكة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وفقاً لبيان نقلته وكالة الانباء الرسمية الأردنية "بترا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يعدل شروط منح الجنسية والإقامة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يعدل شروط منح الجنسية والإقامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).