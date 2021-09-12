الأسدي يزور محافظة ديالى للوقوف على استعدادات زيارة الأربعين

2021/09/12 | 19:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعزار رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الأحد، محافظة ديالى للوقوف على الاستعدادات الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس جهاز الأمن الوطني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي زار محافظة ديالى، للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وتأمين المراكز الانتخابية وتنسيق العمل الأمني الاستخباري مع الحكومة المحلية والقوات الأمنية".وأضاف، أنه "جرى على هامش الزيارة وضع حجر الأساس لمشروع بناية مديرية الأمن الوطني في المحافظة".

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