قتيل بنزاع عشائري في الأنبار

2021/09/12 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بمقتل شخص بنزاع عشائري في محافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "مشاجرة حصلت بين أولاد عم من عشيرة البونمر في قضاء حديثة، أسفرت عن مقتل أحد أطراف الشجار، عن طريق بندقية"، مبينا أن "ملابسات المشاجرة لا تزال غير واضحة حتى الآن".

وأضاف أن "التحقيق بالحادثة اكد بأن المجني عليه هو من قام بسحب سلاحه واطلاق النار صوب الجاني الا انه اخفق التصويب، مما دفع الأخير بسحب سلاحه والتصويب نحو المجني عليه وقتله".

وأكد أن "القاتل قام بتسليم نفسه والاعتراف بالجريمة فور تنفيذها، لكن لم تتبين ملابسات الشجار حتى الان".

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