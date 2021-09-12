الحديدي لـ”النور” إهمال حكومي واضح لمناطق نينوى وسكانها في المخيمات!

2021/09/12 | 20:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد المرشح عن الدائرة الخامسة، في محافظة نينوى، التسلسل (81)، خلف اعبيد الحديدي، إن المناطق الواقعة تحت الدائرة، بحاجة إلى جملة ملفات، أبرزها ملف النزوح والخدمات المستعجلة.وقال الحديدي في تصريح لـ”النور نيوز” إن “الكثير من سكان محافظة نينوى، ما زالوا في مخيمات النزوح، وهذا يعود إلى الإهمال الحكومي، وغياب برامج الخدمة …

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