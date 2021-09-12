2021/09/12 | 20:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزرفي في اسطنبول وتعهد تركي بضمان حصة العراق من المياه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/12 | 20:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي في اسطنبول وتعهد تركي بضمان حصة العراق من المياه) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي في اسطنبول وتعهد تركي بضمان حصة العراق من المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).