2021/09/12 | 20:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iRBg6WxvgC8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي - العراق سيتخذ خطوات مهمة تخص الالتزامات المالية تجاه إيران) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي - العراق سيتخذ خطوات مهمة تخص الالتزامات المالية تجاه إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).