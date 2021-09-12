الداخلية تصدر توجيهاً يخص أهالي سنجار

2021/09/12 | 20:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاحد، مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بافتتاح بناية دائرة أحوال قضاء سنجار بموقعها الأصلي.

وقال الغانمي في بيان، إنه “مهما قدمنا لأهالي قضاء سنجار الكرام فهو قليل بحقهم، لأنهم يستحقون منا جهوداً مضاعفة إكراماً لتضحياتهم.



وعليه وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بافتتاح بناية دائرة أحوال قضاء سنجار بموقعها الأصلي”.

وأضاف، “شكراً لمن أسهم في إنجاز هذه البناية وجعلها تليق بمواطني هذا القضاء، وسنواصل العمل من أجل خدمة أهلنا الطيبين”.

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