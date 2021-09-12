2021/09/12 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشفت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الأحد، عن سبب عدم تمرير مشروع قانون النفط والغاز خلال الدورة النيابية الحالية، فيما بينت ان القانون لم يعرض على اللجنة لغاية الآن.وقالت عضو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما الذي يعرقل إقرار قانون النفط والغاز..



الطاقة النيابية تُجيب المركز الخبري الوطني.

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