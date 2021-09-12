2021/09/12 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، اكتمال طباعة 80 % من بطاقات الاقتراع، فيما أشارت إلى أنه يتم إرسالها تباعاً إلى المحافظات.
وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال بالمفوضية حسن سلمان، […]
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وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال بالمفوضية حسن سلمان، […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات: اكتمال طباعة 80 % من بطاقات الاقتراع المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات: اكتمال طباعة 80 % من بطاقات الاقتراع) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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