مفوضية الانتخابات: اكتمال طباعة 80 % من بطاقات الاقتراع

2021/09/12 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، اكتمال طباعة 80 % من بطاقات الاقتراع، فيما أشارت إلى أنه يتم إرسالها تباعاً إلى المحافظات.وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال بالمفوضية حسن سلمان، […]

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