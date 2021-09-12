وزير خارجية قطر يجري زيارة مقتضبة إلى أفغانستان

2021/09/12 | 20:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، زيارة مقتضبة إلى كابل هي الأرفع على المستوى الدبلوماسي لأفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة.

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