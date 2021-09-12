أحد بساتين سومر يحترق والدفاع المدني يمنع انتشار النيران

2021/09/12 | 20:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوقت قياسي وتمنع توسع النيران وانتشارها إلى البساتين والدور السكنية المجاورة.

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