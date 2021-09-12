العراق يكشف تفاصيل مذكرة تقاسم المياه الموقعة مع تركيا

2021/09/12 | 20:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة الموارد المائية في العراق، اليوم الأحد، عن تفاصيل المذكرة الموقعة مع تركيا بشأن تقاسم المياه.وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد …

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