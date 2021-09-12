أول تعليق من أصالة نصري بعد زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.. ’صرت كنتكم’

2021/09/12 | 20:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج الفنانة السورية أصالة نصري من فائق حسن، الشاعر العراقي ومدير اعمال مواطنه الفنان ماجد المهندس.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مجموعة من الصور التي تجمع أصاله بفائق، بالإضافة الى مقطع فيديو تتحدث فيه إلى معجب عراقي، وتقول له فيه: "أصبحت كنتكم".

وفي سياق متصل، هنأ الصحفي ربيع هنيدي، صديقته المقربة أصاله بزواجها بنشرة أول صورة رسمية لعقد قرانها مع فائق حسن.

وعلق هنيدي على الصورة بالقول: "كل شيء يقل إذا قسم على اثنين، إلا الحب فهو يزيد...



وهذا ما أتمناه للغاليين أصالة نصري وفائق حسن.



ألف مبروك، وإن شاء الله أيامكم دوما حب وسعادة ونجاح".

وانهالت التهاني والمباركات على أصالة وفايق حسن بعد انتشار الصورة والفيديو احتفالا بزيجتها الرابعة.

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