2021/09/12 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاحد، القاء القبض على عصابة لسرقة الدراجات وأجهزة الموبايل في احدى مناطق مدينة العمارة بميسان.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد تكرار عمليات سرقة الدراجات النارية والأجهزة الإلكترونية ضمن مناطق متفرقة من مركز المحافظة، شرعت مفارز شعبة مكافحة سرقة السيارات التابعة لقسم مكافحة الإجرام، بجمع المعلومات من المصادر الاستخبارية والمتابعة الحثيثة وبعد تشخيص إثنين من المتهمين وأخذ الموافقات الأصولية تم القبض عليهم واحالتهم للتحقيق".

وأوضحت أن "المتّهمين اعترفا بتنفيذ (17) عملية تسليب وسرقة دراجات نارية مختلفة الانواع وتسليب احدى العجلات التي تحتوي بداخلها على عدد من أجهزة الموبايل من خلال كسر الزجاج وسرقة الأجهزة".

وأكدت أنه "تم تصديق اقوالهما ابتدائياً وقضائياً وتوقيفهما وفق المادة (٤٤٣) من قانون العقوبات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة لسرقة الدراجات وأجهزة الموبايل في ميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة لسرقة الدراجات وأجهزة الموبايل في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).