رغم تواصل الإصابات.. موقف كورونا العام يبرز

2021/09/12 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف عضو خلية الازمة الصحية في ديالى وسام سعدون، اليوم الاحد، عن ايجابية برزت في المشهد الوبائي العام في العراق خلال الأيام الاخيرة.وقال سعدون في حديث لـ( بغداد اليوم)،انه" توقعنا ان يشهد العراق موجة رابعة لفيروس كورونا مع حلول شهر ايلول الجاري تكون اقوى واكثر شراسة من الموجة الثالثة بحكم الاحصائيات والتطورات في الموقف الوبائي لاسيما وان معدلات الاصابة خلال شهري تموز وآب كانت عالية جدا".

واضاف سعدون، ان "ارقام الاصابات بدأت بالانخفاض ومن خلال مقارنة بسيطة مع الموقف الوبائي لنفس الفترة في العام الماضي يتضح بانها بدات بالانخفاض مع بداية شهر ايلول وهذا الامر ممكن يكون مؤشر على ان الوباء بدء يرسم خط موسمي لانتشاره العالي في تموز واب ومن ثم ينخفض في ايلول"، لافتا الى ملامح بروز موجة رابعة غير واضحة حتى الان لكن تبقى المستجدات الطارئة واقع حال يجب التعامل معه".

واشار الى ان" ليس هناك محددات لايقاف انتشار اي سلالة جديدة للفيروس لاسيما وان دلتا ضربت 140 دولة ومنها العراق لان عمليات السفر موجودة"، مؤكدا بان اخذ اللقاحات بات امر بالغ الاهمية لمواجهة الوباء وموجاته التي قد تكون اكثر فتكا في المستقبل".

ولفت الى ان "عدد ممن تلقوا جرعة اللقاح في ديالى من المشمولين تجاوز الـ 10% لكننا نامل ان تصل الى ارقام اعلى من اجل الحد من الانتشار وسقوط الضحايا".

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