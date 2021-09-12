مصرع 14 شخصا بصاعقة في باكستان

2021/09/12 | 20:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون إثر صاعقة ضربتهم في جبال شمال غربي باكستان، وفق ما أفادت السلطات المحلية يوم الأحد.

ووقع الحادث في منطقة تورغار بإقليم خيبر بختنخوا الذي يشهد منذ الأربعاء هطول أمطار موسمية غزيرة وانهيارات أرضية.

وقال المتحدث باسم الإقليم كمران بانغاش، إن 14 شخصا على الأقل من عائلة واحدة قتلوا بعدما ضربت صاعقة منزلين مجاورين، مشيرا إلى أن بين القتلى خمسة أطفال وأربع نساء.

وتعتبر الأمطار الموسمية التي تستمر من يونيو إلى سبتمبر ضرورية لري المحاصيل وتأمين احتياطي المياه في شبه القارة الهندية، لكن في كل عام تتسبب الأمطار الغزيرة بضحايا ودمار.

وفي نوفمبر 2019 لقي 18 شخصا مصرعهم بصاعقة في منطقة ثار النائية والصحراوية جنوبي باكستان.

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