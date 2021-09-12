بالصور.. رئيس مجلس النواب يجري جولة ميدانية في الفلوجة

2021/09/12 | 20:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، جولة ميدانية اطلع فيها على سير المشاريع الخدمية في مدينة الفلوجة.

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