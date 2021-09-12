ألإنهيار ألتدريجي لإمبراطورية الدولار عالمياً - عبد علي عوض

2021/09/12 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_علي_عوض قبلَ عدة أيام عُرِض فيديو يتحدث فيه الرئيس الصيني – شي جيينغ – بقوله :[ إنّ بلاده لن تقبل بعد شهر بيع البضائع الصينية بغير عملتها الوطنية] ، ذلك التصريح يجعل المعنيين بالشأن الإقتصادي بأنه يؤشر إلى إنطلاق عهد جديد في مجال التعاملات لمختلف دول العالم ولا يكترث كثيراً أو عارفاً بما سيحصل لهيمنة واشنطن على السيولة النقدية العالمية وتأثيرها على التجارة وألإستثمار العالميين.



خطاب الزعيم الصيني يُشي ......





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