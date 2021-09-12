قصص وحواديت من العالم القديم (14) هانيبال - محمد زكريا توفيق

2021/09/12 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق بيرهوس:يبدو أن بيرهوس، ابن أسيديس، ملك إبيروس، قد ولد لكي يكون جنديا، لأنه كان يقاتل باستمرار في مكان، أو آخر طوال حياته.



كانت إبيروس مقاطعة في اليونان، يفصلها عن مقدونيا جبل بيندوس.كان بيرهوس رضيعا، عندما قُتل والده.



في سن الثانية عشر، أصبح ملك إيبيروس، ولكن في السابعة عشرة حرم من تاجه.



حارب بشجاعة كبيرة في معركة إبسوس، عندما قسم قادة الإسكندر الأربعة الرئيسيون فتوحاته بينهم.



تزوج ......





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