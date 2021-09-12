2021/09/12 | 20:47 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة توافق على مطالبات نقابة أطباء الأسنان بخصوص دفعة ٢٠١٩.. وثائق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/12 | 20:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توافق على مطالبات نقابة أطباء الأسنان بخصوص دفعة ٢٠١٩.. وثائق) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توافق على مطالبات نقابة أطباء الأسنان بخصوص دفعة ٢٠١٩.. وثائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).