مفوضية الانتخابات تعلن اكتمال طباعة 80% من بطاقات الاقتراع

2021/09/12 | 20:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، اكتمال طباعة 80 % من بطاقات الاقتراع، فيما أشارت إلى أنه يتم إرسالها تباعاً إلى المحافظات.وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال بالمفوضية حسن سلمان، في حديث للوكالة الرسمية، إن “80 % من بطاقات الاقتراع قد اكتملت طباعتها ويتم ارسالها تباعاً إلى المحافظات”.وبشأن المخالفات في الدعاية الانتخابات، […]

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