وزير خارجية قطر يلتقي الملا أخوند في أفغانستان

2021/09/12 | 20:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، العاصمة الأفغانية كابول، حيث التقى الملا محمد حسن أخوند، رئيس الوزراء المعين من قبل حركة طالبان.

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